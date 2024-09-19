Я цю інформацію зміг перевірити, – Стерненко про ймовірний російський паспорт Труханова

Український активіст Сергій Стерненко заявив, що він верифікував опубліковані документи щодо того, що нібито мер Одеси Геннадій Труханов оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення.

Сергій Стерненко розповів Суспільному в ефірі "Українського радіо Одеса", що вважає опубліковані документи достовірними, проте відмовився назвати джерела їхнього походження.

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Що каже Стерненко про документи щодо Труханова

Я не завжди можу відкривати свої джерела, але скажу так, я цю інформацію зміг верифікувати, перевірити, і я поки не впевнився у її достовірності, то не приймав рішення публікувати. І ні, я не вважаю, що це робить хтось вкиди, тому що інформація про громадянство так званої Російської Федерації у Геннадія Труханова, вона була вже дуже давно, починаючи, напевно, з 2014 року,

– заявив Стерненко.

Він пояснив, що дані про громадянство мера Одеси не є секретом. Активіст додав, що наразі "з'являється більше деталей щодо того, що дійсно Геннадій Труханов є громадянином країни-агресорки".

Своєю чергою Геннадій Труханов розповів, що всі відповідні правоохоронні структури вже неодноразово давали офіційну відповідь, що він не має російського громадянства.

Також міський голова Одеси заявив: "Люди, які розповсюджують фейкову інформацію, мають відповідати. Я вважаю, що це вороги країни, які розхитують суспільство".

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Сергій Стерненко пояснив, що сприймає це як завуальовані погрози та тиск.

"До його погроз я ставлюсь абсолютно серйозно, вважаю, що Геннадій Труханов може і далі замовити якийсь напад або спробу вбити чи мене, чи будь-яку іншу людину, яка його критикує. Але я вважаю, що набагато важливіше добиватися позбавлення його посади та притягнення його до кримінальної відповідальності. Труханов мене не залякав у 2018 році і йому не вдасться залякати мене зараз", – заявив Стерненко.

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Також активіст сказав, що наскільки йому відомо, то ніяких глибоких серйозних перевірок щодо громадянства Труханова з боку наших правоохоронних органів не здійснювалось.

"Єдине, що дійсно було, це те, що Труханов пішов в консульство так званої Росії, отримав там довідку, що він начебто не громадянин так званої Росії. Але в той самий час є довідка від Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, де вказано, що він є громадянином так званої Російської Федерації. Ця довідка датована ще 2020 роком", – підсумував Сергій Стерненко.