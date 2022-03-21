Геноцид проти цивільного населення: окупанти розкидають касетні міни
21 березня 2022 , 14:54Читать новость на русском
Джерело:Центр протидії дезінформації
Російські окупанти продовжують геноцид проти цивільного населення. Тепер, окрім обстрілів житлових кварталів "градами" та "смерчами", окупанти розкидають підступні касетні міни.
Однією з таких мін-пасток є протипіхотна фугасна міна ПФМ-1 "Лепесток". Про це застерегли у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
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Зазвичай ці міни зеленого кольору. За розміром вони такі: довжина 12 – 14 сантиметрів, ширина 5 – 6 сантиметрів.
Чим загрожують людині
Якщо людина наступила на таку міну, а саме на датчик – стається вибух. Це пошкоджує нижні кінцівки.Увага! За даними ООН, найчастіше від мін, що не розірвалися, які були упаковані в касетні бомби, страждають мирні жителі і особливо діти, яких приваблює яскраве забарвлення боєприпасів та незвична форма пластикового корпусу.
Що робити, якщо знайшли підозрілий предмет
- В жодному разі не чіпайте його.
- Негайно повідомте про виявлений предмет підрозділам ДСНС (101) або поліції (102).
- Попередьте перехожих про можливу небезпеку.
- Відійдіть якомога далі від підозрілого предмета.
- Дочекайтеся приїзду спеціалістів та вкажіть розташування підозрілого предмета.
Також не чіпайте залишені іграшки, рюкзаки та інші речі, які спершу можуть здатися звичними.