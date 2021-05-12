Геноцид у Сребрениці: Караджич проведе решту життя у британській в’язниці

Експрезидента самопроголошеної на території Боснії і Герцеговини Республіки Сербської Радована Караджича переведуть до в'язниці Великої Британії. Він проведе там решту життя.

Держава погодилась, аби Караджич, засуджений за геноцид у Сребрениці, відбував покарання у британській в'язниці.

Раніше Колишнього лідера боснійських сербів Караджича у Гаазі засудили до довічного ув’язнення

Британія зробила внесок у засудження Караджича

Міністр закордонних справ Домінік Рааб нагадав, що Караджич – один з небагатьох, хто був визнаний винним у геноциді.

Він був відповідальний за масові вбивства чоловіків, жінок і дітей під час геноциду в Сребрениці і допомагав вести облогу Сараєво з її безжальними нападами на мирних жителів,

– сказав дипломат.

Рааб додав, що пишається тим, що Велика Британія зробила суттєвий внесок у засудження ексчиновника.

Що відомо про трагедію в Сребрениці? Це один із наймасштабніших злочинів Боснійської війни у 1995 році. Тоді боснійські серби сплановано вбили близько 8 тисяч боснійських мусульман віком від 12 до 77 років. Різанину вчинили в районі міста Сребрениця.

Хто такий Радован Караджич