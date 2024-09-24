За підтримку по Сребрениці: президент Сербії нагородив делегацію Росії в ООН

Президент Сербії Олександр Вучич нагородив членів російської делегації при ООН за відмову підтримати резолюцію, яку сербська сторона вважає антисербською. Документ пропонував встановити 11 липня Міжнародним днем ​​пам'яті та роздумів про жертв геноциду 1995 року у Сребрениці.

Про це Вучич написав у своїх соціальних мережах. Сербські нагороди отримали Василь Небензя, Анна Євстигнєєва та Марія Заболоцька.

Дивіться також Так завжди між сербами та росіянами, – Вучич прокоментував свої зв'язки з Путіним

У Сербії подякували росіянам

Президент Сербії вручив орден Сербського прапора першого ступеня постійному представнику Російської Федерації при ООН Василію Небензі, а також орден Сербського прапора другого ступеня заступникам постійного представника Росії при ООН Анні Євстигнєєвій та Марії Заболоцькій.

Хочу ще раз подякувати вам за дружні стосунки, які ми розвиваємо, за допомогу, яку ви надали нам тут, у Нью-Йорку, під час обговорення резолюції щодо геноциду в Сребрениці. Я сподіваюся, що ми зможемо й надалі зміцнювати співпрацю між нашими народами та нашими країнами до рівня, яким ми всі будемо задоволені,

– заявив Вучич.

Довідка. Різанина у Сребрениці – один із наймасштабніших воєнних злочинів у сучасній європейській історії, скоєний у ході Боснійської війни 13-22 липня 1995 року, що полягав у спланованому масовому вбивстві боснійськими сербами близько 8 000 боснійських мусульман чоловічої статі віком від 12 до 77 років.

Нагадаємо, що Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка встановлює 11 липня як Міжнародний день пам'яті жертв геноциду в Сребрениці.