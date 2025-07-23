Генпрокурор Кравченко заявив, що перевірить підслідність справ, які вже розслідує НАБУ

23 липня влада ухвалила скандальний законопроєкт №12414, який обмежує діяльність НАБУ і САП. У ОГП заявили, що перевірять чинні справи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг генпрокурора Руслана Кравченка.

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Чи буде ревізія всіх справ НАБУ і СПА

Так, під час засідання ТСК Руслан Кравченко заявив, що перевірить підслідність справ, які вже розслідує НАБУ. Мовляв, бюро має справи, які не має розслідувати – бо це не їхня підслідність.

Це окремий кейс – відправити за підслідністю справи, які розслідує НАБУ за чужою підслідністю,

– заявив Руслан Кравченко.

Водночас генпрокурор запевнив, що ревізію всіх справ НАБУ і САП він не планує.

Перше в пріоритеті – ті кримінальні провадження, які дуже затягуються, від року і більше. В першу чергу буду звертати увагу саме на ці провадження. Немає доцільності заважати їм працювати. Вони не всі дії зі мною погоджують,

– вказав він.

Стосовно справи Олексія Чернишова, то генпрокурор пообіцяв не забирати її у Національного антикорупційного бюро, оскільки це незаконно. Кравченко також повідомив, що має намір особисто відвідати судове засідання у цій справі.