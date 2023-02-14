Генсек НАТО вказав на "дві стратегічні помилки" Путіна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ назвав головні помилки Владіміра Путіна під час ухвалення рішення про повномасштабну війну проти України. Зокрема, він наголосив, що російський диктатор недооцінив силу і хоробрість українського народу та ЗСУ.

Під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі Столтенберґ заявив, що "Путін зробив дві стратегічні помилки – недооцінив силу та хоробрість народу України та її збройних сил, а також недооцінив рішучість і єдність НАТО та наших партнерів".

Дивіться також Хто може стати новим генсеком НАТО, якщо Столтенберг піде у відставку

У НАТО пообіцяли й надалі підтримувати Україну

Очільник Альянсу вкотре наголосив, що союзники по НАТО підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно", щоб Київ міг "захистити своє право на самооборону".

І від початку ми дуже тісно співпрацювали з Європейським Союзом, сповнені рішучості підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Сьогодні ми обговоримо нашу постійну підтримку, щоб допомогти Україні переважати як незалежній суверенній державі та підтримувати міжнародний порядок,

– сказав він.

Нагадаємо, що 14 лютого у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). У цій зустрічі взяли участь представники понад 50 країн.

Чи готує Росія новий наступ