Генсек НАТО вказав на "дві стратегічні помилки" Путіна
Джерело:CNN
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ назвав головні помилки Владіміра Путіна під час ухвалення рішення про повномасштабну війну проти України. Зокрема, він наголосив, що російський диктатор недооцінив силу і хоробрість українського народу та ЗСУ.
Під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі Столтенберґ заявив, що "Путін зробив дві стратегічні помилки – недооцінив силу та хоробрість народу України та її збройних сил, а також недооцінив рішучість і єдність НАТО та наших партнерів".
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У НАТО пообіцяли й надалі підтримувати Україну
Очільник Альянсу вкотре наголосив, що союзники по НАТО підтримуватимуть Україну "стільки, скільки буде потрібно", щоб Київ міг "захистити своє право на самооборону".
І від початку ми дуже тісно співпрацювали з Європейським Союзом, сповнені рішучості підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Сьогодні ми обговоримо нашу постійну підтримку, щоб допомогти Україні переважати як незалежній суверенній державі та підтримувати міжнародний порядок,
– сказав він.
Нагадаємо, що 14 лютого у Брюсселі відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). У цій зустрічі взяли участь представники понад 50 країн.
Чи готує Росія новий наступ
- Уже не один місяць ЗМІ повідомляють про те, що Росія готує новий повномасштабний наступ. Ймовірно, він може відбутися у лютому – березні. Однак до цієї можливої атаки активно готується Україна, якій допомагають західні партнери.
- Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі поділилися думками щодо ймовірної загрози з боку Росії.
- Під час брифінгу заявили, що у США немає інформації про те, чи спробує Росія у масштабній атаці застосувати свої повітряні сили і чи готує вона її. "І поки що вони цього не зробили, тому що українська протиповітряна оборона досить ефективна", – сказав Остін.
- Він також підкреслив, що партнери України роблять все можливе, щоб розвивати потужність нашої держави.
- Видання Financial Times повідомило, що Росія накопичує літаки поблизу кордону з Україною. Там зазначили, що це може свідчити про те, що Москва готується кинути у війну свої літаки та вертольоти, щоб підтримати наземний наступ.