Генсек НАТО відреагував на смерть Навального

Олексій Навальний помер у колонії. На його смерть відреагував очільник Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг.

Про смерть так званого російського опозиціонера стало відомо вдень 16 лютого. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на це його смерть.

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Росія має відповісти на питання

Столтенберг зазначив, що він "глибоко засмучений і стурбований" повідомленнями про смерть так званого російського опозиціонера Олексія Навального.

Нам потрібно встановити всі факти, і Росія повинна відповісти на всі серйозні питання про обставини його смерті,

– сказав генсек Столтенберг.

На момент смерті Навальному виповнилось 47 років.

Яка причина смерті Навального