Генсек ООН визнав, що Радбез не виконує своїх основних функцій та заговорив про реформу

Генсек ООН Антоніу Гутерреш визнав, що війна в Україні та пандемія коронавірусу показали, що Радбез не здатен реагувати на такі глобальні виклики. Тому, за його словами, організації потрібна реформа.

Про це Генсек ООН заявив на пресконференції в Хіросімі, де проходила зустріч "Великої сімки". За його словами, система Радбезу відповідала реаліям світу після завершення Другої світової війни, однак зараз потребує змін.

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Потрібна реформа Радбезу

За словами Генсека ООН, чинна система Радбезу ООН та Бреттон-Вудської міжнародної валютної системи регулювання комерційних та фінансових відносин потребують оновлення, оскільки продемонстрували слабкість перед новими викликами.

Глобальна фінансова архітектура застаріла, стала нефункціональною та несправедливою... Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну, вона не змогла виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки,

– наголосив Гутерреш.

Також Генсек ООН зауважив, що країни Глобального півдня, які також були присутніми на саміті, усвідомлюють те, що зараз світ докладає недостатньо зусиль для реформування застарілих систем. Наприклад, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді наголосив, що Радбез не зміг запобігти війні в Україні і не може зупинити її, тому організація потребує змін.

Довідка. Бреттон-Вудська система працює за принципом збереження ролі золота як платіжного засобу та розрахункової одиниці у міжнародному обігу. Працює ця система з 1944 року – з моменту підписання відповідної угоди.

У чому найбільша проблема ООН

ООН створена в 1945 році після завершення Другої світової війни. Найвищим органом є Радбез, до якого входять 5 постійних членів та 10 непостійних, яких кожні 2 роки обирає Генасамблея.

Відповідно до статуту ООН, постійними членами Радбезу є США, Франція, Велика Британія, Китай та СРСР. Якщо з першими трьома все зрозуміло, то далі не все так просто. До 1971 року постійним членом Радбезу була Республіка Китай, яку ми більше знаємо як Тайвань, однак на тлі зближення комуністичного Китаю та СРСР, західні країни вирішили ввести саме КНР у склад Радбезу замість Тайваню.

Коли в 1991 році розпався СРСР, Росія без жодних процедур формального перевступу в ООН продовжила займати місце СРСР. Навіть статут ООН не змінився. Там досі п'ятим постійним членом Радбезу є саме Радянський Союз.

Постійні члени Радбезу ООН мають право вето – можливість блокувати рішення організації. Таким правом зловживає Росія, яка постійно блокує рішення щодо України. Ситуація досягає абсурду, адже постійний член Радбезу розпочав найбільшу з часів Другої світової війну в Європі, а сама організація стала безпорадною перед таким викликом, тому абсолютно нічого не може вдіяти, поки не буде реформ, адже Росія блокувала і блокуватиме потрібні для миру рішення, користуючись правом вето, яке отримала фактично незаконно.