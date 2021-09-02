Генсек ООН оприлюднив нову доповідь щодо Криму: коментар МЗС України
Джерело:24 канал
Генеральний секретар ООН оприлюднив черговий звіт щодо ситуації з порушенням прав людини в окупованому Криму. На документ вже відреагували у Міністерстві закордонних справ України.
Відомство взяло до уваги доповідь Антоніу Гутерреша на тему "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь". У ній Росію чітко визнають як державу-окупанта.
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У міністрові зазначили, що Гутерреш підтверджує численні факти тортур зі сторони Федеральної служби безпеки та інших органів російської окупаційної адміністрації:
- із застосуванням сексуального насильства,
- незаконних арештів,
- свавільних затримань,
- насильницьких зникнень,
- порушення свободи віросповідання, висловлювання, мирних зібрань.
Росія продовжує грубо порушувати міжнародне право та незаконно засуджує громадян України, переміщує незаконно затриманих українців з тимчасово окупованого півострова на територію Росії,
– наголосили в МЗС.
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Там додали, що в документі також йдеться
- про переміщення населення з Росії в тимчасово окупований Крим,
- грубі порушення мовних прав українців та представників кримськотатарського народу,
- призов жителів Криму до лав російської армії та судове переслідування людей, які ухиляються від нього,
- переслідування Православної церкви України, звинувачення в екстремізмі послідовників мирних релігійних течій.
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У зв'язку з цим генсек ООН вкотре закликає Москву припинити грубі порушення прав людини та дотримуватися усіх своїх зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права та прав людини.
У МЗС звернули увагу, що у документі згадали про Меджліс кримськотатарського народу, який залишається під забороною, а також його голову Рефата Чубарова, який був незаконно засуджений окупаційною адміністрацією.
Відзначається, що Росія продовжує ігнорувати вимоги резолюції Генасамблеї ООН та не надає доступ для Моніторингової місії ООН з прав людини до тимчасово окупованого Криму, а ЗМІ там переслідують.
Закордонне відомство України розглядає доповідь Гутерреша як продовження зусиль міжнародної спільноти з деокупації Криму, які зафіксували в декларації учасників Кримської платформи.
Закликаємо міжнародне співтовариство до посилення тиску на державу-окупанта,
– підсумували у МЗС.
На завершення там додали, що масові порушення прав і свобод людини, міжнародного права, зокрема гуманітарного, зафіксують у резолюції, яку Україна за підтримки партнерів восени 2021 року винесе на 76-у сесію Генасамблеї.
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