Генсек ООН прибув до Львова: завтра він зустрінеться із Ердоганом і Зеленським

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш 17 серпня прибув до Львова. Він має там зустрітися із Володимиром Зеленським і Реджепом Ердоганом.

Про приїзд генсека повідомили в офісі його речника о 17 годині. Там оприлюднили фото Гутерреша із валізою біля авто. Його зустріч із президентами України та Туреччини має відбутися наступного дня.

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Як стало відомо про підготовку приїзду генсека

Про те, що Антоніу Гутерреш прибуде до Львова ЗМІ повідомили за день до цього. Також тоді стало відомо, що після зустрічі з президентами генсек має відвідати Одесу, де побуває у порту.

Метою зустрічі глав держав і Організації об'єднаних націй буде обговорення шляхів завершення війни, яку розв'язала росія. В Управлінні комунікацій Ердогана також зазначили, що мають оцінити всі аспекти турецько-українських відносин на рівні стратегічного партнерства.

Зокрема, Зеленський, Гутерреш та Ердоган повинні обговорити й експорт українського зерна. А саме посилення механізму постачання харчових ресурсів на глобальний ринок.

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