Зустрінеться з воєнним злочинцем: генсек ООН приїхав до Росії на саміт БРІКС
Джерело:"Голос Америки"
Антоніу Гутерреш прибув до Казані з неанонсованим візитом у день початку триденного саміту БРІКС. Там генсек ООН зустрінеться з російським диктатором.
Про це повідомляє "Голос Америки" й "Радіо Свобода". До речі, в ООН уже прокоментували візит генсека до Росії.
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Гутерреш прибув до Казані на саміт БРІКС
Путін зустрінеться з Гутеррешем в останній день на полях саміту БРІКС. Про це заявив журналістам помічник кремлівського диктатора Юрій Ушаков, пише "Радіо Свобода".
Напередодні візит генсека НАТО до Росії різко розкритикувало МЗС України.
Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Однак, прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН,
– наголосили в МЗС України.
До речі, такий крок Гутерреша також розкритикував глава МЗС Литви. Дипломат поширив пост нашого Міністерства закордонних справ у соцмережі X, раніше відомій як твітер.
Це неприйнятно,
– написав Габріелюс Ландсбергіс.
Що кажуть в ООН про візит Гутерреша до Росії
- Заступник речника генсека ООН заявив, що поїздка Гутерреша в Росію на саміт БРІКС нібито є "стандартною практикою", а його позиція стосовно російської війни проти України буцімто "залишається незмінною".
- Про це Фархан Гак сказав журналістам 22 жовтня, відповідаючи на запитання про те, що саме генсек ООН хоче донести Путіну під час їхньої зустрічі в Казані, пише Укрінформ.
- За його словами Гака, генсекретар бере участь у саміті БРІКС, як він це робив раніше в Південній Африці, адже це "є стандартною практикою для участі в засіданнях організацій з великою кількістю важливих держав-членів, таких як G7 та G20".
- Також спікер наголосив, що "ця зустріч має велике значення для роботи ООН з країнами БРІКС, що представляють близько половини населення земної кулі". Генеральний секретар скористається можливістю провести низку двосторонніх зустрічей з лідерами, які візьмуть участь у саміті.
- Водночас заступник речника зазначив, що генсек нібито "з нетерпінням чекає на зустріч з президентом Володимиром Зеленським у зручний для обох сторін час", про яку вони домовлялись у вересні під час тижня високого рівня Генасамблеї в Нью-Йорку.
- "Що стосується вашого запитання про зустріч з президентом Путіним, то генеральний секретар підтвердить свою добре відому позицію стосовно війни в Україні та умов справедливого миру, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях ООН", – заявив Гак.
- Окрім того, сказав, що Гутерреш "продовжить зусилля" з відновлення безпечного судноплавства в Чорному морі.