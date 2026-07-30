Генштаб готує зміни: Зеленський заслухав доповіді Драпатого, Хмари, Скибюка та Паліси

30 липня була доповідь Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка, Євгенія Хмари та Павла Паліси президенту Зеленському. Опісля глава держави анонсував зміни у Генштабі.

Про це йдеться у дописі Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський?

Генеральний штаб ЗСУ готує ряд системних змін. Вони, за словами президента, дозволять, серед іншого, чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту, більш оперативно реагувати на її зміни та забезпечувати більше можливостей для бригад ефективно реагувати на російську штурмову активність.

Дякую всім підрозділам, які реально тримають позиції України та не дозволяють армії окупанта досягати тих цілей, які визначило для неї російське політичне керівництво. Слава Україні!

– написав Зеленський.

Також він повідомив, що на зустрічі детально обговорили виклики, які є зараз через російську тактику ударів балістичними ракетами, і спроможність протидіяти їй як на військовому, так і на дипломатичному рівнях.

"Визначили рішення і технологічні кроки, асиметричні заходи, які можуть дати Україні більше захисту", – зазначив президент.

Була також доповідь по ситуації на фронті, насамперед у районах Слов'янська та Костянтинівки, а ще щодо ситуації з експортним морським коридором.

Також Україна продовжує операцію мідстрайків щодо російських сил і позицій на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму. На нараді оновили список першочергових пріоритетів для ударів.

Доручив Головнокомандувачу ЗСУ посилити інформування та координацію з військовим керівництвом в державах нашого регіону. Команди Міністерства оборони України та Офісу працюватимуть із нашими партнерами в Європі, які можуть допомогти з постачанням ракет для ППО,

– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що напередодні Кабмін призначив двох заступників виконувача обов'язків міністра оборони України Євгена Хмари.

Зокрема, Любов Галан стала заступницею міністра оборони України, а Сергія Боєв – заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.