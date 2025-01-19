Генштаб виявив помилки та взяв на контроль формування новоствореної 156-ї бригади
- Генштаб ЗСУ виявив недоліки у формуванні 156-ї бригади та взяв ситуацію під контроль для покращення організації та підготовки до бойових дій.
- Планується заміна керівного складу, переведення досвідчених офіцерів і сержантів, а також підвищення якості навчань і підготовки персоналу.
- Раніше виник скандал навколо 155-ї бригади через проблеми з управлінням та адаптацією, що призвели до самовільного залишення частини солдатами.
Генеральний штаб ЗСУ провів перевірку у одній із бригад. Стало відомо про виявлення певних недоліків.
Комплексна група на чолі із заступником головнокомандувача ЗСУ Олегом Апостолом почала працювати у 156 бригаді. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Особовий склад сформовано
У Генштабі пояснили, що мета роботи – перевірка формування бригади та надання всебічної допомоги з питань організації і підготовки до бойових дій.
Станом на зараз у бригаді сформовано особовий склад та здійснюється відбір персоналу на фахову підготовку.
Триває постачання озброєння та військової техніки відповідно до плану,
– додали у повідомленні.
Під час перевірки виявили низку суттєвих недоліків. Їх планують усунути.
Мовиться про:
- заміну частини керівного складу бригади і призначення командира з бойовим і практичним досвідом проходження служби на командних посадах;
- переведення в частину офіцерів та сержантів, які раніше брали участь в бойових діях з метою нарощення бойових спроможностей 156 ОМБр;
- підвищення якості практичних занять з урахуванням досвіду ведення бойових дій на сході;
- підвищення інтенсивності та якості підготовки пілотів БпЛА і операторів РЕБ, а також вирішення низки інших питань, які впливають на результати бойових дій.
Раніше скандал спалахнув навколо 155 бригади. Понад 1700 солдатів 155 бригади могли самовільно залишити частину через проблеми з управлінням та адаптацією до бойових умов. Капітан Сергій Філімонов зазначив, що новостворені бригади часто не мають досвіду та необхідних знань для ефективної діяльності на полі бою.