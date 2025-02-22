Генштаб підтвердив удар по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Росії

У Генштабі увечері 22 лютого повідомили, що Сили оборони справді уразили російську НПС. Удару завдали СБУ та інші складові СОУ.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Генштабу.

Сили оборони уразили НПС "Нововеличківська"

Підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, 20 лютого 2025 року завдали ураження по нафтоперекачувальній станції "Нововеличківська" у Краснодарському краї Росії, яка обслуговує нафтопровід Тихорецьк – Новоросійськ-2,

– сказано в дописі.