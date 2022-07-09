Бої навколо Краматорська та невдалі атаки окупантів: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Українські війська продовжують мужньо захищати нашу землю. Тривають бої, ЗСУ вдається майстерно відбивати атаки ворога.

Про ситуацію на фронті розповіли у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України за 9 липня. Це вже 136 доба цієї війни.

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Що відбувається на фронті

За даними Генштабу, на Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії територію біля Дібровного, Богородичного, Адамівки, Карнаухівки та Сулигівки.

Були обстріли й на Краматорському напрямку. Мовиться про атаку на цивільну інфраструктуру в районах Григорівки, Верхньокам'янського та Краматорська. Росіяни штурмом хочуть просунутися в районі населеного пункту Григорівка. Бої там ще тривають.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли були поблизу Зайцевого, Берестового та Клинового. Била ворожа авіація неподалік Спірного.

Обстріли інфраструктури

Також у Генштабі повідомили, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають обстріли обох сторін по лінії зіткнення. Ворог завдавав авіаційних ударів в районі населеного пункту Малі Щербаки.

На Південнобузькому напрямку противник й далі системно обстрілює цивільну та військову інфраструктуру з ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Надалі є загроза того, що будуть ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону.

Та українська авіація й ракетно-артилерійські підрозділи продовжують успішно вражати вогнем скупчення живої сили, військової техніки російських окупантів та складів з боєприпасами. Ворог має значні втрати.

Детальніше про втрати ворога

На Півдні у наших ЗСУ 8 липня був дуже плідний день. Українські воїни героїчно знищили майже 200 окупантів та 42 одиниці важкої техніки. Ситуація в цій оперативній зоні досить складна. Але там все контролюють підрозділи армії України. Окупанти не ведуть наступальних дій, а лише намагаються там втримати свої оборонні рубежі.

Також на склади окупантів постійно падає "бавовна". Там щось вибухає і все детонує годинами. Так, на Луганщини в ніч на 9 липня прогриміли потужні вибухи. Вкотре почав палати склад боєприпасів військ росії на окупованій території.

Росіяни дуже багато втратили під час боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Тому зараз вони розбиті й знесилені. Американський Інститут війни зауважував, що окупанти бояться тепер контратак ЗСУ. ТОму вони могли таки взяти оперативну паузу.

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