Генштаб розповів про функцію російських корабельних угрупувань в Чорному та Азовському морі

Російські війська продовжують ізолювати район ведення бойових дій з акваторії Чорного та Азовського моря. Крім того, саме звідси застосовується ракетне озброєння.

Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних Сил України, оприлюднені вранці 12 квітня.

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В акваторіях морів кораблі Росії ізолюють район бойових дій

За інформацією Генштабу, корабельні угрупування противника мають кілька основних функцій в акваторіях Чорного та Азовського морів:

ізоляція району ведення бойових дій,

ведення розвідки,

вогнева підтримка сухопутних підрозділів.

До того ж з моря здійснюється чимала кількість обстрілів. У Генштабі застерігають: допоки ворог залишається в акваторіях морів, для України зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння.

Напередодні оперативне командування "Південь" зазначило, що кораблі окупантів в Чорноморській операційній зоні залишаються на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної ситуації.

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