Садочки вже стають шпиталями, вороги завозять лікарів з Криму: головне з Генштабу

В російській армії дуже багато поранених. Саме тому вороги використовують для лікування особового складу вже не тільки лікарні, а й інші вільні приміщення на окупованих територіях.

Наші військові розповіли, що росіяни, ймовірно, настільки перелякані, що навіть лікарів покликали з Криму. Що відбувається на фронті та які проблеми у ворогів, читайте далі.

Читайте також Значні втрати: у США розповіли, скільки росіян загинули у війні

Що відомо про поранених росіян

Противник щодня зазнає втрат у розв'язаній ним війні. За наявною інформацією, понад 300 поранених окупантів перебувають на лікуванні тільки у хірургічному відділені міської лікарні Старобільська Луганської області,

– пояснили у Генштабі ЗСУ.

Ба більше, російські окупанти на тимчасово окупованій частині Херсонщини використовують не лише медичні заклади, які вже переповнені: під польові шпиталі обладнують навіть дитячі садочки.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни в Херсонській області:

у центральній лікарні Нижніх Сірогозів замінили всіх лікарів. Ба більше, там тепер лікують тільки російських окупантів;

у Каланчаку звільнили місцевих лікарів. На їхні місця поставили медперсонал з Криму. Росіяни заборонили місцевим мешканцями навіть приходити в лікарню.

ЗСУ потужно атакували ворога

Українська авіація Сил оборони протягом минулої доби 18 разів вдарила по районах зосередження ворога та 4 рази – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також, наші захисники збили 2 розвідувальні безпілотники "Орлан-10" та "Мерлін-ВР", – заявили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, українські підрозділи ракетних військ та артилерії уразили:

пункт управління ворога;

2 райони зосередження;

склад боєприпасів окупантів.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар'їнка на Донеччині.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках у прикордонних з Україною районах вороги утримуються певні підрозділи противника. Однак наступальних угруповань ворога українські сили не виявили.

Коротко про втрати ворога