Генштаб відзвітував про ураження нафтобази в Курській області

Сили оборони знову уразили об'єкти на Курщині. Цього разу під удар потрапила нафтобаза.

29 липня в Генштабі повідомили, що в Курській області атакували важливі об'єкти. Мовилося про низку тягових електропідстанцій, які забезпечували функціонування російської залізниці. Внаслідок цього були перебої з електрикою є в трьох районах Курської області.

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Що відомо про новий удар Сил оборони по Курській області

Триває злагоджена робота Сил оборони України: завдано удару по черговому стратегічному об'єкту російських окупантів. Сьогодні вночі успішно уражено нафтобазу ворога "Логістичний центр №43" в населеному пункті Вози, Курська область Росії. За даними розвідки, внаслідок атаки на об'єкті противника виникла пожежа,

– сказано в дописі.

Момент удару потрапив на камери відеоспостереження: дивіться відео удару по Курщині

Удар завдали сили та засоби Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Втім, деталі щодо наслідків ураження нафтобази ще уточнюють.

"Сили оборони і надалі вживатимуть всіх можливих заходів для підриву воєнно-економічного потенціалу російських окупантів, щоб змусити їх припинити збройну агресію проти України. Далі буде… Слава Україні!" – пообіцяли в Генштабі.

Що відомо про вибухи в Курську вночі 30 липня

Уночі в Курській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетних ударів. Місцева влада закликала жителів регіону не виходити на вулицю та сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами. Згодом у Курську почали лунати сильні вибухи. Імовірно, це відбувалося в районі аеропорту.

Місцеві також розповідають, що бачили яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах в автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація.

Тим часом виконувач обов'язків губернатора відзвітував, що чотири ракети ЗСУ знищено вночі в небі над Жовтневим і Курчатовським районами Курської області.

Деякі українські осінтери звернули увагу, що вибухи пролунали о четвертій ранку, тим часом тривогу оголосили на три хвилини пізніше. А ще слід сказати, що колишній губернатор Курщини Роман Старовойт неочікувано пішов на підвищення, здобувши посаду цілого міністра транспорту.