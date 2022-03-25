Генштаб високо оцінює ймовірність залучення армії Білорусі в бої на Волинському напрямку
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
На Волинському напрямку росіяни активних дій не проводять. Однак ймовірність залучення білорусів до агресії проти України у Генштабі Збройних Сил оцінюють як високу.
У генеральному штабі ЗСУ повідомили актуальну інформацію станом на 12:00 тридцятої доби героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.
Читайте також Росіяни можуть зробити провокацію, а Лукашенко про це навіть не знатиме, – опозиціонер
Загроза залучення Білорусі у війну зберігається
На Волинському напрямку російські загарбники активних дій не проводять.
Ймовірність залучення збройних сил Білорусі до агресії проти України оцінюється як висока,
– зазначили в Генштабі.
Там також розповіли, що тривають заходи поповнення втрат окупаційних військ шляхом формування та відправлення до Білорусі зведених підрозділів. Зокрема, зі складу 4 російських бригад.
Нагадаємо, Володимир Зеленський напередодні заявив, що поки що невідомо, чи готова Білорусь приєднатися до Росії у війни проти України, відкривши новий фронт з Півночі. Однак українські оборонці готові до будь-яких сценаріїв.
Зверніть увагу – Арестович про наміри Білорусі: дивіться відео