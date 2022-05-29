Генштаб закликав не публікувати інформацію від "джерел" з фронту

Росіяни активно працюють не лише на полі бою. Великі сили загарбники кидають і на інформаційний фронт.

Російські окупанти продовжують активні бойові дії проти України та намагаються повністю окупувати Донецьку та Луганську області. Користуючись гарячою фазою війни, ворог намагається підірвати моральний дух українців через фейки та різноманітні "вкиди" нібито з фронту.

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Інформаційна війна триває

У Генеральному штабі ЗСУ та РНБО нагадали українцям про важливість дотримання правил інформаційної гігієни. Ворог робить усе можливе для того, щоб підірвати моральний та бойовий дух нашої нації, тому не втомлюється створювати фейки та поширювати їх у соціальних мережах.

Щодня росіяни генерують десятки фейків про капітуляцію наших захисників, ініціативну здачу займаних позицій та небажання воювати за рідну землю,

– йдеться у повідомленні.

Яких правил потрібно дотримуватися українцям: поради від Генштабу

Наші захисники та захисниці закликають українців бути пильними та не грати ворогу на руку. Для того, щоб не допомагати росіянам на інформаційному фронті, варто дотримуватися наступних правил:

обов'язкова верифікація інформація через офіційні відомства;

не можна поширювати інформацію про події на фронті від "особистих джерел";

не можна публічно обговорювати бойові дії, логістику, ситуацію на фронті тощо. Лише Генштаб ЗСУ та найвище керівництво держави володіє всією інформацією та може робити якісь прогнози;

довіряти потрібно лише офіційним джерелам.

Українцям нагадують, що деморалізація наших захисників та захисниць, а також паніка серед цивільного населення – це ті завдання, виконати які ворог намагається на інформаційному полі.

Потуги російської пропаганди: коротко про останні новини

Очільник російського МЗС Сергій Лавров відзначився черговою феєричною брехнею. За його словами, "Україна готувала напад на Донбас", і для цього навіть вела підготовку своїх сил. Лаврову не приходить до голови думка про те, що у 21 столітті не можна так нахабно брехати, і весь світ бачить шалений наступ росіян та Донбас та обстріли мирних українських міст.

Також стало відомо, що рашисти почали використовувати дітей для своїх пропагандистських роликів. Вони брешуть про те, що діти радо зустрічають російських окупантів, які несуть лише смерть та розруху.

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