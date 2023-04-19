Понад 600 бійців і кілька десятків безпілотників: свіжі втрати ворога 19 квітня

Російські загарбники продовжують зазнавати шалених втрат у війні проти України. Лиш за минулу добу наші оборонці ліквідували 620 бійців "другої армії світу"

Від початку повномасштабного вторгнення на той світ вдалося відправити вже 187 750 російських загарбників. Зауважимо, що це приблизна цифра і вона може бути нижчою за реальну через неможливість точно підрахувати втрати у зонах ведення активних бойових дій.

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Втрати ворога у техніці

За понад рік повномасштабного вторгнення російські загарбники втратили також чимало техніки. На брухт наші захисники перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, а також сотні літаків і гелікоптерів. Гайда знайомитися зі статистикою детальніше:

танків – 3 665;

бойових броньованих машин – 7 110;

артилерійських систем – 2 819;

РСЗВ – 538;

засобів ППО – 285;

літаків – 308;

гелікоптерів – 293;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 376;

крилатих ракет – 911;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 692;

спеціальної техніки – 330.



Актуальні втрати ворога станом на 19 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Пройдімося втратами ворога за минулу добу. Упродовж 18 квітня наші захисники знищили 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, цілих 23 безпілотники оперативно-тактичного рівня, а також 16 автомобілів і автоцистерн.

Запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку

Російські загарбники зазнають колосальних втрат, зокрема, через прагнення виконати наказ Путіна. Кривавий диктатор за будь-яку ціну хоче виходу на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Тож не шкодує жодного солдата для втілення у життя свого жорстокого плану.

Наступальні дії, кажуть у Генштабі ЗСУ, зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Лиш за минулу добу підрозділи Сил оборони там відбили понад 60 атак ворога. Наразі найзапекліші бої точаться за Бахмут і Мар'їнку.

Зауважимо, що окупанти продовжують вражати своєю цинічністю на тимчасово окупованих територіях. Так, на частині Херсонщини вороги мінують місцевість, а також нарощують оборонну спроможність. Відомо, що засіюють мінами навіть акваторії річок Конка та Дніпро. На жаль, на мінах ворога підриваються місцеві мешканці, коли намагаються вийти на воду.