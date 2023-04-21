Ще 630 окупантів не повернуться додому: шалені втрати ворога на 21 квітня

Наші захисники та захисниці щодня наближають перемогу України. За минулу добу українські оборонці знищили 630 ворогів.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась на 185050 солдатів. Зауважимо, що це лише приблизні цифри, оскільки точний підрахунок неможливий через активні бойові дії.

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Втрати ворога у техніці

Окрім особового складу, окупанти втрачають величезну кількість техніки. Так, з 24 лютого 2022 року наші воїни "демілітаризували":

танків – 3668 (+1);

бойових броньованих машин – 7126 (+6);

артилерійських систем – 2827 (+2);

РСЗВ – 539;

засобів ППО – 285;

літаків – 308;

гелікоптерів – 293;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2394 (+8);

крилатих ракет – 911;

кораблів та катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5713 (+6);

спеціальної техніки – 334 (+2).

Лише за минулу добу авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 пунктів управління противника.

Зауважимо, що нещодавно під Тулою, що в Росії, перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400. Його вартість оцінюється у 13 мільярдів рублів. За попередньою інформацією, водій просто-таки не впорався з керуванням системи.

Яка ситуація на фронті