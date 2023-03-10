Майже 900 окупантів і ще один літак: свіжі втрати ворога станом на 10 березня

Українські військові ліквідували вже понад 156 990 окупантів. Тільки за минулу добу наші воїни скоротили чисельність армії Росії на 870 загарбників.

Свіжі дані щодо втрат Росії у війні проти України зранку 10 березня опублікував Генштаб ЗСУ. Зазначимо, що дані не враховують поранених загарбників.

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Втрати ворога у техніці

танків – 3 448;

бойових броньованих машин – 6 742;

артилерійських систем – 2 475;

РСЗВ – 491;

засоби ППО – 256;

літаків – 304;

гелікоптерів – 289;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 107;

крилаті ракети – 907;

кораблі та катери – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337;

спеціальна техніка – 240.



Актуальна статистика втрат ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Окупанти продовжують сунути

За даними Генштабу, російські військові продовжують активно йти у наступ. Зазначимо, що мета ворога зараз – вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Таким чином вдасться показати населенню Росії бодай якусь перемогу у війні проти України.

Зокрема, загарбники все ще намагаються взяти в оточення Бахмут. Основні наступальні зусилля зафіксовані на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямку. Лиш за минулу добу нашим військовим вдалося відбити 102 атаки російських бійців.

Якщо говорити про ситуацію на Бахмутському напрямку, то там нашим захисникам вдалося відбити численні атаки. Їх фіксували у районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського. Під обстріли ворога потрапили, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ.

Повернімося до втрат. За минулу добу авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. Крім того, один удар припав на зенітно-ракетний комплекс, який перебував на вогневій позиції.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили:

пункт управління;