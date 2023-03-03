Фантастичний результат воїнів ЗСУ: втрати ворога станом на 3 березня

Втрати Росії у війні проти України перевалили за позначу в 150 тисяч окупантів. Станом на 3 березня 2023 року в Україні ліквідували вже 151 370 загарбників.

Так, за даними Генштабу ЗСУ, тільки минулої доби наші воїни знищили ще 765 загарбників. Зазначимо, що ці дані не включають поранених окупантів.

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Втрати ворога у техніці

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила:

танків – 3405 (+8);

бойових броньованих машин – 6 673 (+15);

артилерійських систем – 2 402 (+4);

РСЗВ – 484 (+4);

засоби ППО – 247 (+0);

літаків – 301 (+1);

гелікоптерів – 289 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2061 (+3);

крилаті ракети – 873 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5281 (+17);

спеціальна техніка – 230 (+0).

Деталі від Генштабу ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж доби Сили оборони завдала 13 ударів по районах скупчення як живої сили, так і техніки ворога. Окрім того, героям вдалося збити ворожий штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-24 та 7 БпЛА.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії змогли уразити: