Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу "Купол" в Іжевську та НПЗ під Саратовом

У вівторок, 1 липня, підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили електромеханічний завод "Купол" в російському Іжевську. Під ударом опинився також нафтопереробний завод у Саратовській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також "Купол", де збирають "Шахеди", атакували дрони "Лютий": для цього вони зазнали деяких змін

Дрони атакували завод "Купол" та НПЗ

Завод "Купол" – це об'єкт воєнно-промислового комплексу Росії, який розташований в Удмуртській Республіці. Він спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіуса дії.

Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1. Зафіксовано пожежу,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Наразі результати ураження ще уточнюються.

Військові наголосили, що Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб змусити Росію припинити збройну агресію проти України.

1 липня підрозділи ГУР Міноборони, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, також завдали ураження по території нафтопереробного заводу АТ "Саратоворгсинтез" у Саратовській області Росії. Відомо, що окупанти використовують потужності цього НПЗ для забезпечення пально-мастильними матеріалами військових підрозділів.

За даними Генштабу ЗСУ, було підтверджено влучання по території об'єкта, зокрема пошкоджено технологічні установки. На місці удару також виникла пожежа.

Нагадаємо, зранку 1 липня від жителів Саратова почали масово надходити повідомлення про вибухи та тривогу. Після цього в місцевому аеропорту запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск повітряних суден.