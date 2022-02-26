Генштаб ЗСУ повідомив про знищення ворожої техніки за добу

Генеральний штаб Збройних сил України відзвітувався про втрати військової техніки з боку російських окупантів за поточну добу.

У Генштабі ЗСУ поділилися першою інформацією про втрати ворожих військ у техніці за 26 лютого.

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Як зазначають у відомстві, поки що наявна інформація лише від Повітряних сил, проте вже вона вельми тішить око.

Отож, протягом доби українські військові знищили 7 літаків, зокрема: три винищувачі СУ-30 СМ, два штурмовики СУ-25 та два десантні ІЛ-76МД. Також більше не полетять чинити шкоду на українських землях 11 вертольотів різних типів.

Непогано дісталося й наземним ворожим цілям, адже Повітряні сили вивели з ладу цілу колону техніки та ешелон з пальним.

Ворожу техніку знищували: винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1, – повідомляють у Генштабі.

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