Не докір медіа, – у Генштабі прокоментували ролик про інформаційну тишу
- Генштаб ЗСУ опублікував ролик про інформаційну тишу, наголошуючи на важливості бути обережним з інформацією через можливі наслідки.
- Там пояснили, що відеоролик має навчально-просвітницький характер і спрямований на підвищення обізнаності про інформаційну безпеку.
У Генеральному штабі ЗСУ пояснили публікацію ролика про інформаційну тишу, який викликав занепокоєння серед представників медіа. Там наголосили, що його мета – не критикувати, а нагадати всім, що будь-яка інформація може мати наслідки, які використовує ворог.
Відповідний ролик опублікували у середу, 16 квітня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Відеоролик Генштабу про інформаційну безпеку
Генеральний штаб спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки продовжили серію відеороликів про інформаційну безпеку.
На опублікованих кадрах видно ілюстрацію журналістки, яка показує місце виробництва безпілотників в Україні. Представники російських спецслужб це бачать та використовують інформацію, щоб завдати удару по об'єкту.
Ролик Генштабу про інформаційну безпеку: дивіться відео
У відеоролику лунає висловлювання "один репортаж – один удар". В ньому закликають українців не розголошувати критичної інформації та не дозволяти іншим це робити.
Інститут масової інформації заявив, що у ролику Генштабу журналістів роблять винними в російських обстрілах. У ньому підкреслили, що перекладання відповідальності на журналістів підриває довіру до медіа, стимулює суспільство орієнтуватися на менш правдиві джерела інформації.
Як у Генштабі пояснили значення відеоролика
У повідомленні Генерального штабу йдеться, що оприлюднений ролик має лише навчально-просвітницьку мету. Він має нагадати громадянам, зокрема й військовослужбовцями, про важливість інформаційної безпеки в умовах війни.
Водночас закликаємо не розцінювати цей матеріал як докір або звинувачення на адресу представників медіа. Його мета – не критикувати, а нагадати всім: будь-яка інформація може мати наслідки, які використовує ворог,
– заявили у Генштабі.
Там додали, що цінують внесок журналістів у боротьбу України за незалежність та поважають свободу слова.
У Генштабі заявили, що відеоролик буде допрацьовано, враховуючи конструктивні зауваження і рекомендації.
До слова, на початку 2024 року у Генштабі публікували відеоролик про те, як поводитися у соцмережах, щоб не шкодити ЗСУ. Там наголосили на важливості інформаційної тиші та закликали українців не розповсюджувати інформацію про те, де в нашій країні виробляють зброю.