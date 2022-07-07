Комунікація у демократичній країні, а не "зрада", – Подоляк про ситуацію з дозволами на виїзд

Генштаб ЗСУ заборонив переміщення військовозобов'язаних чоловіків Україною без дозволів, однак президент наказав скасувати це рішення. У цій події зовсім немає "зради" чи конфлікту, адже для демократичної країни це нормально.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що є логіка військова, а є – цивільна.

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Генштаб напрацює нове рішення

Подоляк зауважив, що війна – це марафон, який повинен змінити відношення українців до всього для них звичного. Військові, приймаючи рішення, виходять зі своїх зрозумілих мотивів. Вони хочуть отримати країну, яка буде готовою захищати свою територію в повному обсязі.

"Безумовно, вони використовують всю документацію, яка в нас вже була напрацьована. Це питання не сьогоднішнього часу. Це питання, яке вже 20 чи 30 років, як було відпрацьоване і таке інше", – додав радник голови ОП.

Він зауважив, що Україна повинна жити в сучасному світі. Саме тому президент Володимир Зеленський дуже чітко поставив акценти. Він дав Генштабу ЗСУ наказ внести у старі документи, на основі яких військові напрацювали ту заборону, зміни:

з одного боку, щоб людям було комфортно і вони могли працювати в рамках економіки воєнного часу та мали можливість не обмежувати себе,

з іншого боку, щоб військові мали повну статистику хто, коли й де буде перебувати.

"Зараз це буде допрацьовано з точки зору логістики, й все працюватиме, як годинник. Тут немає ніякої конспірології", – зазначив Подоляк.

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Між Зеленським та Залужним немає конфлікту

Радник голови ОП додав, що українці звикли до відсутності конфліктів, адже перші 1,5 місяця повномасштабної війни їх зовсім не було.

"Чому? Бо всі були в шокові, всі сиділи тихенько в стороні й не давали ніяких порад у своєму традиційному стилі, сидячи на дивані. Всі ж – експерти. Ми це розуміли. Але коли почалася війна, експертів не було", – наголосив Подоляк.

За його словами, зараз знову почали сипатися поради. Однак для демократичної країни це абсолютно нормально.

Але ще раз підкреслюю – немає ніякої конспірології, немає ніякого конфлікту, тим паче між Верховним головнокомандувачем і просто Головнокомандувачем. Це єдина вертикаль у воєнний час,

– підкреслив радник очільника ОП.

Подоляк додав, що всі питання щоденно та багаторазово вирішують саме в прямій комунікації президента та генерала Валерія Залужного. Тому він закликав не спекулювати на вигаданому "конфлікті", адже це допомагає росіянам вести проти України інформаційні компанії.

"Я розумію, що, може, вже хтось вибудовує майбутню політичну конфігурацію, тому що сьогодні вони – аутсайдери. Вони хочуть знову зайти в політичний процес, взяти собі якісь певні теми. Тому давайте так, коли виграємо війну, коли завдамо поразки ворогу, а він дуже потужний, ресурсний і таке інше, після цього, будь ласка, атакуйте чи придумуйте конспірологію", – зазначив радник голови ОП.

Подоляк підсумував, що для того, щоб повернутися до традиції всіх експертно "множити на 0", необхідно спершу перемогти окупантів.

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