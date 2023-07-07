ЗСУ закріплюються на Мелітопольському та Бердянському напрямках, – Генштаб

Генштаб пояснив, що відбувалося на фронті протягом 499 доби повномасштабного вторгнення Росії. У наших захисників є певні успіхи на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Протягом доби відбулося 20 бойових зіткнень з російськими загарбниками. Про це мовиться у зведенні Генштабу ЗСУ за 7 липня.

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У ЗСУ є успіхи на фронті

Сили оборони проводять наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. ЗСУ закріплюються там на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії та ведуть контрбатарейну боротьбу. Через успіхи наших захисників російські окупанти все частіше відмовляються брати участь у війні.

В районі населеного пункту Розівка Запорізької області, близько 20 російських військових відмовились виконувати бойові завдання на передових позиціях. Після цього їх взято під варту та переміщено до будівлі Розівського районного суду,

– зазначається у повідомленні.

Українська авіація завдала удару по ворожому пункту управління, вдарила по 2 ЗРК росіян та здійснила 6 ударів по районах, де перебував особовий склад противника. Наші артилеристи та підрозділи ракетних військ уразили ворожий пункт управління, станцію РЕБ та 7 артилерійських засобів.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили усі атаки противника. Також вони дали відсіч росіянам в районі Мар’їнки. На Лиманському напрямку спроба росіян витіснити наші війська із займаних позицій північно-західніше Берестового, що на Луганщині, теж зазнала невдачі. Те саме й на Шахтарському напрямку. На Авдіївському напрямку наступальні дії росіян в районах Новокалинового, Авдіївки та Невельського Донецької області теж виявилася марними. Залучення авіації окупантам не допомогло.

Росіяни продовжують терор

У ніч на 7 липня окупанти запустили 18 іранських "Шахедів". Повітряним силам ЗСУ вдалося збити 12 цих дронів-камікадзе. А вдень загарбники завдали ракетного удару по Запоріжжю. Вони влучили по території одного з інфраструктурних об'єктів

Також протягом дня росіяни завдали 42 авіаційних удари та здійснили близько 30 обстрілів РСЗВ. Вони били по позиціях наших захисників та населених пунктах. У результаті є постраждалі серед мирного населення. А ще окупанти зруйнували цивільну інфраструктуру.

Що кажуть про наступ ЗСУ експерти