Мародерство та понад пів сотні безуспішних атак ворога: головне з Генштабу

Українські захисники продовжують протистояти російській агресії. Лиш за минулу добу окупанти здійснили понад 50 атак. Але жодна з них не принесла ворогові бажаних результатів.

Про це та загальну ситуацію на фронті розповіли у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 15 квітня. Читайте далі, де ведуться найзапекліші бої.

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Наші захисники відбили понад 50 атак

Наголошуємо, що ворог не полишає прагнень вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. З цією метою окупанти продовжують сунути вперед.

За даними Генштабу, зосереджені наступальні зусилля російських загарбників на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Що стосується найзапекліших боїв, то вони тривають за Бахмут і Мар'їнку. Лиш за минулу добу нашим захисникам вдалося відбити 56 атак ворога.

Яка ситуація на різних напрямках

Волинський, Поліський, Сіверський і Слобожанський. Там не зафіксували наступальних угруповань ворога. Та й сама оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін.

Там не зафіксували наступальних угруповань ворога. Та й сама оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін. Куп'янський напрямок. Окупанти обстріляли низку населених пунктів на Харківщині.

Окупанти обстріляли низку населених пунктів на Харківщині. Лиманський напрямок. Упродовж минулої доби окупанти наступали у районах Діброви та Білогорівки. Але успіхів досягнути їм не вдалося.

Упродовж минулої доби окупанти наступали у районах Діброви та Білогорівки. Але успіхів досягнути їм не вдалося. Бахмутський напрямок. Усе ще тривають важкі бої за сам Бахмут. Крім того, окупанти обстріляли низку населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Торецьк, Оріхово-Василівку та Богданівку.

Усе ще тривають важкі бої за сам Бахмут. Крім того, окупанти обстріляли низку населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Торецьк, Оріхово-Василівку та Богданівку. Авдіївський напрямок. Там теж окупанти без успіху йшли у наступ на район Новокалинового та Первомайського. Обстріляли Новокалинове, Авдіївку, Первомайське та Карлівку.

Там теж окупанти без успіху йшли у наступ на район Новокалинового та Первомайського. Обстріляли Новокалинове, Авдіївку, Первомайське та Карлівку. Мар'їнський напрямок. Численні атаки ворога вдалося відбити поблизу Мар'їнки на Донеччині. Під обстріли потрапили Побєда та Новомихайлівка.

Численні атаки ворога вдалося відбити поблизу Мар'їнки на Донеччині. Під обстріли потрапили Побєда та Новомихайлівка. Шахтарський напрямок. Упродовж минулої доби наступальних дій на цьому напрямку не фіксували. Натомість ворог обстріляв Богоявленку, Шахтарське, Новоукраїнку, Велику Новосілку, Нескучне, Золоту Ниву, а також Вугледар на Донеччині.

Упродовж минулої доби наступальних дій на цьому напрямку не фіксували. Натомість ворог обстріляв Богоявленку, Шахтарське, Новоукраїнку, Велику Новосілку, Нескучне, Золоту Ниву, а також Вугледар на Донеччині. Запорізький і Херсонський напрямки. Там окупанти продовжують вести оборонні дії. Водночас за минулу добу загарбники обстріляли понад 40 населених пунктів на Запоріжжі та Херсонщині.

Зауважимо, що за минулу добу авіація Сил оборони завдала 5 ударів по скупченню живої сили та техніки ворога. А от підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони скупчення живої сили, озброєння та техніки. Також постраждала 1 станція радіоелектронної боротьби.

Окупанти продовжують мародерити

За даними Генштабу, окупанти мародерять на тимчасово окупованих територіях. Відомо, що у Новокаховському районі на Херсонщині зливали мастило з електротрансформаторів. Це стало причиною знеструмлення окремих вулиць населених пунктів у цьому районі.