Після втрат під Вугледаром вороги готують підсилення, бої за Бахмут тривають: головне з Генштабу

Українські військові продовжують протистояти російським загарбникам. За Бахмут тривають запеклі бої. Розповідаємо, якою є ситуація по всій лінії фронту.

Відповідними даними поділилися у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 19 березня. У ньому повідомили, що ЗСУ за минулу добу лиш на п'яти напрямках відбили понад 80 атак ворога.

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ЗСУ продовжують боронити Україну

У Генштабі наголошують, що попри втрати живого складу, Росія продовжує вести загарбницьку війну. Нагадуємо, що окупанти прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Це їхня першочергова місія зараз.

Щоб досягнути своїх цілей, ворог продовжує щоденно наступати. Основні сили загарбників сконцентровані на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Лиш за минулу добу наші захисники відбили 83 атаки ворога на відповідній ділянці фронту.

Бахмут – епіцентр бойових дій

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили низку атак ворога у північній частині міста. Також відігнати окупантів вдалося у районах Оріхово-Василівки, Григорівки та Богданівки. Водночас під вогонь росіян потрапили Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

Куп'янський і Лиманський напрямки. Там загарбники намагаються прорвати оборону ЗСУ. Вони вели наступальні дії в районах Кремінної, Діброви, Верхньокам'янського та Спірного. Результатів не досягнули. З артилерії обстрілювали райони населених пунктів Путникове, Красне Перше, Дворічна, Гряниківка, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка на Луганщині, а також Спірне та Федорівка Донецької області.

Авдіївський, Мар'їнський і Шахтарський напрямки. Там теж зафіксували спроби наступу ворога, але всі вони без результатів. Окупанти сунули у районах Красногорівки, Кам'янки, Авдіївки, Водяного, Первомайського та Мар'їнки. Останню росіяни атакували 15 разів. Під обстріли потрапили Кам'янка, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Мар'їнка, Вугледар і Велика Новосілка на Донеччині.

Волинський, Подільський, Сіверський і Слобожанський напрямки. Там оперативна ситуація не зазнала змін. Упродовж доби ворог обстріляв райони Олександрівки та Клюсів Чернігівської області, Харківки, Старикового, Волфиного Сумської області, Червоної Зорі, Ветеринарного, Стрілечі, Стариці, Вовченська та Великого Бурлука на Харківщині.

Запорізький і Херсонський напрямки. Там вороги займають оборону. Під обстріли потрапили Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам'янське Запорізької області. Крім того, загарбники вкотре атакували Херсон та Антонівку.

Втрати ворога зростають