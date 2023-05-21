Бої за Бахмут тривають: Генштаб про ситуацію на фронті станом на 21 травня

Україна впродовж 452 днів протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. У Генштабі поділилися актуальною інформацією з фронту. Дізнайтеся, що відомо станом на ранок 21 травня.

У свіжому зведенні Генштабу зазначили, що основні зусилля ворог зосередив відразу на п'яти напрямках. Також, за даними відомства, бої за Бахмут тривають. Це вкотре демонструє, що заяви Пригожина – відверта маніпуляція.

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За добу – 53 бойові зіткнення

За даними Генштабу, ворог зосередив основні свої зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Упродовж минулої доби зафіксували 53 бойові зіткнення. Вони відбулися на зазначених ділянках фронту.

Слід розуміти, що епіцентрами бойових дій залишаються два населені пункти. Мовиться про Бахмут і Мар'їнку.

Детальніше розглянемо ситуацію на Бахмутському напрямку. У Генштабі зазначають, що бої за сам Бахмут не припиняються. Впродовж минулої доби ворог вів наступальні дії у напрямку Білої Гори, які не принесли йому результатів.

Крім того, зафіксували ракетні удари у районах Слов'янська, Краматорська, Дружківки. Також були авіаційні удари у районах Слов'янська, Дружківки, Бахмута, Іванівського, Білої Гори, Курдюмівки та Торецька.

Внаслідок обстрілів ворога постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

Куп'янський напрямок. Росіяни не полишають спроб покращити своє тактичне положення.

Росіяни не полишають спроб покращити своє тактичне положення. Лиманський напрямок. Упродовж минулої доби не фіксували наступальні дії з боку ворога.

Упродовж минулої доби не фіксували наступальні дії з боку ворога. Авдіївський напрямок. За минулу добу росіяни там вели наступальні дії у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверного. Успіхів в окупантів не було.

За минулу добу росіяни там вели наступальні дії у напрямках Новокалинового, Авдіївки, Сєверного. Успіхів в окупантів не було. Мар'їнський напрямок. Сили оборони вкотре відбили численні атаки у самій Мар'їнці.

ЗСУ завдають втрат ворогові

За даними Генштабу, за минулу добу успішно свою роботу виконувала авіація Сил оборони. Вона завдала 10 ударів по районах скупчення живої сили та техніки ворога. Також вдалося знищити 4 ударні та 7 розвідувальних БпЛА різного типу.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 райони скупчення озброєння та техніки. А також 1 склад боєприпасів, 4 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб ППО та ще 1 важливу для окупантів ціль.