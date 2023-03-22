16 "Шахідів" з 21 були ліквідовані: головне з Генштабу

Російські військові знову здійснили масовану атаку іранськими дронами-камікадзе. Як розповідають у Генштабі, з 16 з 21 "Шахідів" вдалося збити нашим військовим.

Про це йдеться у ранковому зведенні. Розповідаємо детальніше як про результативну роботу ППО, так і загалом про ситуацію на фронті далі.

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Окупанти атакували вночі

Зауважимо, що масовану атаку дронами ворог здійснив у ніч проти 22 березня. За наявною інформацією, окупанти випустили відразу 21 БпЛА іранського виробництва. На щастя, 16 "Шахідів-136" нашим військовим вдалося знищити.

Водночас у Генштабі наголошують, що загроза завдання ударів по всій території України все ще залишається. Тож ми рекомендуємо не ігнорувати повітряні тривоги та залишатися в укриттях доти, поки не буде відбою.

Додамо, що за минулу добу ворог завдав 10 ракетних і 32 авіаційні удари. Крім того, здійснили окупанти 90 обстрілів з РСЗВ. Під ворожий вогонь потрапили, зокрема, цивільні об'єкти.

ЗСУ відбили 114 атаки ворога

Нагадуємо, що перед ворогом стоїть задача вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Тож окупанти роблять все можливе, щоб виконати її. Наступальні дії не зупиняються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Що стосується інших, то там ворог веде оборонну діяльність.

Лиш за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили 114 атак ворога на східній ділянці фронту, зазначають у Генштабі.

Коротко про ситуацію на напрямках

Волинський, Поліський, Сіверський і Слобожанський. Оперативна ситуація там не зазнала серйозних змін. Також не виявлено формування наступальних угруповань ворога.

Оперативна ситуація там не зазнала серйозних змін. Також не виявлено формування наступальних угруповань ворога. Куп'янський і Лиманський напрямки. Там окупанти намагаються зламати оборону ЗСУ. Без успіху здійснювали наступальні дії у районах Кремінної, Діброви, Білогорівки та Веселого.

Там окупанти намагаються зламати оборону ЗСУ. Без успіху здійснювали наступальні дії у районах Кремінної, Діброви, Білогорівки та Веселого. Бахмутський. Загарбники ведуть наступ, хоч і зазнають шалених втрат у живій силі, озброєнні та техніці. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки. Зокрема, у районах Оріхово-Василівки, Григорівки, Богданівки, Іванівського, Бахмута, Кліщіївки та Майорська.

Загарбники ведуть наступ, хоч і зазнають шалених втрат у живій силі, озброєнні та техніці. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки. Зокрема, у районах Оріхово-Василівки, Григорівки, Богданівки, Іванівського, Бахмута, Кліщіївки та Майорська. Авдіївський, Мар'їнський і Шахтарський напрямки. Там наступальні дії зафіксували у районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичева, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар'їнки та Побєди. Усі вони були безуспішними. Зауважимо, що на одну лише Мар'їнку за минулу добу окупанти здійснили майже 20 спроб наступу, усі невдалі.

Там наступальні дії зафіксували у районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичева, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар'їнки та Побєди. Усі вони були безуспішними. Зауважимо, що на одну лише Мар'їнку за минулу добу окупанти здійснили майже 20 спроб наступу, усі невдалі. Запорізький і Херсонський. Там окупанти намагаються оборонятися. Водночас вони не припиняють обстрілювати населені пункти як у Запорізькій, так і в Херсонській області.

Окупанти продовжують зазнавати втрат

За минулу добу авіація Сил оборони завдала 6 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Крім того, наші захисники збили 15 БпЛА різних типів і дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий для ворога об'єкт.