Ворог наступає на 4 напрямках на Донбасі: у Генштабі розповіли про 85 відбитих атак

Російські військові продовжують наступати. Окупанти активно сунуть на чотирьох напрямках на Донбасі. Лиш за минулу добу наші військові відбили 85 атак ворога.

Про це розповіли у ранковому зведенні Генштабу від 26 березня. Також у ньому поділилися іншою інформацією з фронту. Читайте, що відбувається на різних напрямках.

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Окупанти далі сунуть

За даними Генштабу, основні наступальні зусилля ворога зосереджені на чотирьох напрямках. Мовиться про Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, а також Мар'їнський. Зауважимо, що кількома днями раніше наступали росіяни ще й на Шахтарському напрямку.

Лиш за минулу добу нашим захисникам вдалося відбити понад 85 атак загарбників. А тепер коротко пройдімося по ситуації на різних напрямках.

Лиманський. Там окупанти здійснювали наступальні операції, але успіху не досягнули. Сунули вони поблизу Синьківки, Кремінної, Білогорівки, а також Виїмки.

Там окупанти здійснювали наступальні операції, але успіху не досягнули. Сунули вони поблизу Синьківки, Кремінної, Білогорівки, а також Виїмки. Бахмутський. Загарбники не полишають спроб штурмувати місто, яке утримують наші оборонці. Крім того, наступ зафіксували у районах Богданівки та Предтечиного.

Загарбники не полишають спроб штурмувати місто, яке утримують наші оборонці. Крім того, наступ зафіксували у районах Богданівки та Предтечиного. Авдіївський і Мар'їнський. Там теж фіксували наступальні дії без успіхів. Росіяни прагнули просунутися у районах Керамік, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар'їнки та Новомихайлівки.

Там теж фіксували наступальні дії без успіхів. Росіяни прагнули просунутися у районах Керамік, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар'їнки та Новомихайлівки. Запорізький і Херсонський. Там уже фіксують спроби ворога вести оборонні дії. Крім того, росіяни продовжують поливати вогнем населені пункти навколо, зокрема Херсон.

Там уже фіксують спроби ворога вести оборонні дії. Крім того, росіяни продовжують поливати вогнем населені пункти навколо, зокрема Херсон. Волинський, Поліський, Сіверський і Слобожанський. Там оперативна ситуація не зазнала суттєвих змін. Генштаб не спостерігає ознак формувань наступальних угруповань ворога.

Втрати ворога ростуть

Лиш за минулу добу авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах скупчення ворога. Крім того, захисникам вдалося збити БпЛА росіян типу "Орлан-10" та "Суперкам".

Результативно свою роботу виконали також підрозділи ракетних військ і артилерії. Вони уразили 3 пункти управління, а також 5 районів скупчення живої сили, техніки та озброєння загарбників.

Тим часом терор мирного населення на тимчасово окупованих територіях триває. Так, у Бердянську на Запоріжжі так звана "адміністрація" видала чергове безглузде розпорядження. Місцеві мешканці до 1 квітня повинні отримати перепустки у міській комендатурі. Вони дозволять пересуватися тимчасово зайнятими територіями області.

Цікаво, що відповідні дозволи окремо видаватимуть на людину та на транспортний засіб. А отримати її зможуть лише ті, хто успішно пройде фільтраційні заходи.