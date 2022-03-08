У Генштабі назвали основні напрямки наступу російських окупантів

Оперативну інформацію на кінець доби 7 березня щодо російського вторгнення повідомив Генштаб ЗСУ. Зокрема й про основні напрямки, за якими ворог намагався наступати.

Закінчилася дванадцята доба героїчного протистояння російській орді. Противник продовжує наступальну операцію за підтримки авіації та ракетних ударів.

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Зведення Генштабу ЗСУ: основні напрямки атак ворога

Чого намагаються досягти російські війська:

Зробити собі сухопутний коридор між Кримом та континентальною Росією.

Захопити Маріуполь.

Оточити та захопити Київ.

Вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

По напрямках

До штурму столиці окупанти планують долучити найбоєздатніші свої частини – кадирівців із Чечні, сили спеціального призначення "Витязь" із Москви, приватну військову компанію “Ліга” (колишня ПВК "Вагнера").

окупанти планують долучити найбоєздатніші свої частини – кадирівців із Чечні, сили спеціального призначення "Витязь" із Москви, приватну військову компанію “Ліга” (колишня ПВК "Вагнера"). На Поліському напрямку противник силами трьох армій та з допомогою десантників зосередився біля населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів. Намагався форсувати ріку Ірпінь в районі Раківки, але зазнав значних втрат та зупинився.

противник силами трьох армій та з допомогою десантників зосередився біля населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів. Намагався форсувати ріку Ірпінь в районі Раківки, але зазнав значних втрат та зупинився. На Сіверському напрямку противник силами двох армій та танкової дивізії наступає, щоб блокувати Чернігів та готувати наступ на Суми.

напрямку противник силами двох армій та танкової дивізії наступає, щоб блокувати Чернігів та готувати наступ на Суми. На Слобожанському напрямку ворог силами 4 армій зосередився для руху у бік Канева й Новомосковська. Намагається відновити наступ на Сєвєродонецьк, перегруповується для наступу на Суми. Спробував окупант захопити Ізюм, та зазнав втрат і відійшов.

напрямку ворог силами 4 армій зосередився для руху у бік Канева й Новомосковська. Намагається відновити наступ на Сєвєродонецьк, перегруповується для наступу на Суми. Спробував окупант захопити Ізюм, та зазнав втрат і відійшов. На Донецькому напрямку противник наступає у напрямку Дніпра та Запоріжжя, щоб вийти на межі Донецької області. Намагається прорвати оборону Маріуполя, але успіху не має.

напрямку противник наступає у напрямку Дніпра та Запоріжжя, щоб вийти на межі Донецької області. Намагається прорвати оборону Маріуполя, але успіху не має. На Таврійському напрямку основні сили ворог скерував на Миколаїв та Вознесенськ, також і на Запоріжжя, Мелітополь, Маріуполь. Зараз перегруповує війська.

Загалом морально-психологічний стан противника низький. Він деморалізований через великі втрати, подекуди вдається до дезертирства,

– підсумували у Генштабі.

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