У Генштабі назвали основні напрямки наступу російських окупантів
8 березня 2022 , 01:59Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
Оперативну інформацію на кінець доби 7 березня щодо російського вторгнення повідомив Генштаб ЗСУ. Зокрема й про основні напрямки, за якими ворог намагався наступати.
Закінчилася дванадцята доба героїчного протистояння російській орді. Противник продовжує наступальну операцію за підтримки авіації та ракетних ударів.
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Зведення Генштабу ЗСУ: основні напрямки атак ворога
Чого намагаються досягти російські війська:
- Зробити собі сухопутний коридор між Кримом та континентальною Росією.
- Захопити Маріуполь.
- Оточити та захопити Київ.
- Вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.
По напрямках
- До штурму столиці окупанти планують долучити найбоєздатніші свої частини – кадирівців із Чечні, сили спеціального призначення "Витязь" із Москви, приватну військову компанію “Ліга” (колишня ПВК "Вагнера").
- На Поліському напрямку противник силами трьох армій та з допомогою десантників зосередився біля населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів. Намагався форсувати ріку Ірпінь в районі Раківки, але зазнав значних втрат та зупинився.
- На Сіверському напрямку противник силами двох армій та танкової дивізії наступає, щоб блокувати Чернігів та готувати наступ на Суми.
- На Слобожанському напрямку ворог силами 4 армій зосередився для руху у бік Канева й Новомосковська. Намагається відновити наступ на Сєвєродонецьк, перегруповується для наступу на Суми. Спробував окупант захопити Ізюм, та зазнав втрат і відійшов.
- На Донецькому напрямку противник наступає у напрямку Дніпра та Запоріжжя, щоб вийти на межі Донецької області. Намагається прорвати оборону Маріуполя, але успіху не має.
- На Таврійському напрямку основні сили ворог скерував на Миколаїв та Вознесенськ, також і на Запоріжжя, Мелітополь, Маріуполь. Зараз перегруповує війська.
Загалом морально-психологічний стан противника низький. Він деморалізований через великі втрати, подекуди вдається до дезертирства,
– підсумували у Генштабі.
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