Важкопоранені окупанти в Олешках і понад 70 атак ворога: головне з Генштабу

Станом на 17 березня триває 387 день російського широкомасштабного вторгнення. Країна-агресорка не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України та продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами.

Ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти. Також окупанти намагаються наступати на 5 напрямках фронту.

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Де наступає ворог

За інформацією Генштабу ЗСУ, основні зусилля росіяни зосереджують на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Зокрема, протягом минулої доби ворог там здійснив понад 70 атак.

Крім того, за минулу добу загарбники завдали 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки на Донеччині 6 жителів отримали поранення. Понад 20 будинків, школа та інші об'єкти цивільної інфраструктури зазнали руйнувань.

Яка ситуація на напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах Білорусі досі триває підготовка підрозділів російських окупаційних військ.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Чернігівської області, Сумської та Харківської областей.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Росіяни вели безрезультатні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам'янське та Спірне.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Протягом минулої доби Сили оборони відбили численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив невдалі наступальні дії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське і Мар'їнка. Найбільше ворог намагався наступати в районі Мар'їнки, там наші оборонці відбили усі 12 ворожих атак.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, Червоне, Чарівне, Новоданилівка, Преображенка, Степове та Новосілка Запорізької області; Михайлівка, Новоолександрівка, Качкарівка, Милове, Одрадокам'янка, Миколаївка Херсонської області та місто Херсон.

Яка ситуація на тимчасово окупованих територіях

На окупованій території Запорізької області продовжується примусова паспортизація населення. Зокрема, в місті Мелітополь, російська окупаційна влада заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків Росії.

Його, своєю чергою, можливо отримати виключно за наявності паспорта громадянина Росії.

У Генштабі не втомлюються повторювати, що противник продовжує зазнавати втрат. Відтак, на території Олешківської районної лікарні Херсонської області на лікування привезли понад 20 важкопоранених окупантів.

ЗСУ нищать окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів.

Своєю чергою, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: