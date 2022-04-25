У Генштабі оприлюднили Великодні листівки XX століття: який вигляд вони мали
25 квітня 2022 , 05:35Читать новость на русском
Великдень завжди був одним із головних свят для українського народу. До особливого святкування завжди долучалися й українські герої.
У ХХ столітті Великодні листівки та поштівки створювалися для нелегального поширення. Роботи здебільшого невідомих художників були спрямовані на те, щоб підбадьорити народ у боротьбі з одвічним ворогом – росіянами.
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Листівки ХХ століття
Роботи українських художників відрізняються оригінальністю, естетичністю та виразністю сюжетів. Нашим завданням є втілення прогнозів, зображених на малюнках наших героїчних предків.
Великодні листівки ХХ століття: фото Генштабу
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