У Генштабі підтвердили нічну атаку по нафтобазі у Росії
- Українські безпілотники вразили Нижегородський нафтопереробний завод у Росії, що спричинило пожежу.
- Атаку здійснили підрозділи ГУР МО України разом з іншими складовими Сил оборони, результати та масштаби пошкоджень уточнюють.
Українські безпілотники у ніч на 29 січня уразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстово у Росії. Атака спричинила наслідки для ворога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Атаку здійснили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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Що повідомили у Генштабі
Підрозділи ГУР МО спільно з іншими складовими Сил оборони атакували Нижегородський нафтопереробний завод, який залучений у забезпеченні російської окупаційної армії. Після удару БпЛА, за даними Генштабу, зафіксовано потужну пожежу на території об'єкта.
Результати та масштаби пошкоджень уточнюються. Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде,
– ідеться у повідомленні.
До слова, відомо, що нафтопереробний завод у Кстово може перероблять від 15 до 17 мільйонів тонн нафти за рік. За словами керівника ЦПД РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка, вищевказаний об'єкт можна вважати четвертим за величиною у Росії.
За попередньою інформацією, цей об'єкт переробляє суміш нафти із Західного Сибіру і Татарстану.