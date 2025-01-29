У Генштабі підтвердили нічну атаку по нафтобазі у Росії

Українські безпілотники у ніч на 29 січня уразили Нижегородський нафтопереробний завод у місті Кстово у Росії. Атака спричинила наслідки для ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Атаку здійснили підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Дивіться також Четвертий за розміром в Росії: що відомо про НПЗ в Кстово, який вночі атакували дрони

Що повідомили у Генштабі

Підрозділи ГУР МО спільно з іншими складовими Сил оборони атакували Нижегородський нафтопереробний завод, який залучений у забезпеченні російської окупаційної армії. Після удару БпЛА, за даними Генштабу, зафіксовано потужну пожежу на території об'єкта.

Результати та масштаби пошкоджень уточнюються. Бойова робота по стратегічних об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватиме. Далі буде,

– ідеться у повідомленні.

До слова, відомо, що нафтопереробний завод у Кстово може перероблять від 15 до 17 мільйонів тонн нафти за рік. За словами керівника ЦПД РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка, вищевказаний об'єкт можна вважати четвертим за величиною у Росії.

За попередньою інформацією, цей об'єкт переробляє суміш нафти із Західного Сибіру і Татарстану.​