У Генштабі Польщі сказали, чи збиватимуть ракети та дрони над Україною

Очільник польського Генштабу пояснив, чи змінилась позиція союзників щодо збиття ракет та дронів. Адже раніше Володимир Зеленський говорив, що Україна та Польща працюють над створенням механізму, що дозволить збивати російські цілі.

24 Канал пише з посиланням на Rzeczpospolita, що свою думку озвучив начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула.

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Що відомо про збиття ракет та дрон над Україною

Наша позиція і позиція союзників зрозуміла. Ми не будемо цього робити. Сьогодні наша відповідальність за захист союзного неба визначається нашими кордонами,

– заявив Кукула.

До речі, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив 12 листопада, що наступного тижня має відбутися Рада ЄС із закордонних справ. На якій планують обговорити виділення допомоги для України.

За словами Сікорського, адміністрація Дональда Трампа не зможе дозволити собі нищівного провалу в Україні. Міністр сказав, що він розмовляє з оточенням Трампа у сфері безпеки. Він також додав, що саме відчуття провалу в Афганістані обтяжувало адміністрацію Джо Байдена.