ЗСУ знищили 3 ворожих БПЛА, у Сімферополі скорочують працівників держустанов: головне з Генштабу

В Україні триває вже 337 день війни, яку розв'язала Росія. Ворог, попри численні втрати, продовжує наступати на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Актуальну інформацію станом на вечір 26 січня повідомили у Генштабі ЗСУ. Як українські воїни ліквідовують ворожу техніку та що роблять росіяни на тимчасово окупованих територіях – читайте далі.

Цікаво Масована ракетна та дронова атака по Україні: хронологія 337 дня війни

Росія вчинила чергову масовану ракетну атаку

Ворог продовжує нищити критичну інфраструктуру нашої держави, завдає ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення.

Протягом цієї доби противник завдав 37 авіаційних ударів. 17 із них – з використанням БПЛА типу Shahed-136. На щастя, усі ці дрони було збито.

Окрім того, російські окупанти здійснили 59 пусків ракет, 47 з яких – знищено. На жаль, є влучання в цивільні об'єкти, є загиблі серед мирних жителів. Також загарбники здійснили 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Яка ситуація на напрямках

Попри значні втрати, противник продовжує наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках ворог вів безрезультатні дії, з метою покращення тактичного положення, на решті напрямків – оборонявся.

Обстрілів з мінометів та артилерії зазнали райони населених пунктів Тимоновичі Чернігівської області; Павлівка і Тимофіївка – Сумської області, а також Стрілеча, Тернова, Стариця, Вовчанські Хутори, Колодязне і Новомлинськ на Харківщині.

На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічне, Орлянка, Піщане, Берестове і Лозова Харківської області; Стельмахівка – Луганської, а також Іванівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 20 населених пунктів, зокрема, Новопіль на Донеччині, а також Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів і Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з артилерії передмістя та сам Херсон.

Що коїться на окупованих територіях

В тимчасово захоплених населених пунктах Херсонської області тривають контррозвідувальні заходи. Російські окупанти активно розшукують українських патріотів.

А у будівлі колишнього Горностаївського відділу МВС України російські загарбники облаштували катівню. До неї можна потрапити просто за підозру у співпраці зі Збройними Силами України.

Крім того, у тимчасово окупованому українському Сімферополі усі бюджетні установи, під приводом реформування, отримали вказівку про штатне скорочення працівників на 10 %.

Також відомо, що списки осіб, що потрапили під "оптимізацію", мають бути складені вже до 1 лютого цього року.

ЗСУ героїчно ліквідовують ворога

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога.

Крім того, протягом доби наші захисники збили 3 розвідувальних БПЛА окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили: