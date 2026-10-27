"Досягає 80%": у Генштабі розповіли про успіхи у збитті реактивних дронів

Сили оборони України за останні три місяці збивають у середньому майже 60% ворожих реактивних дронів типу "Герань-4". Під час відбиття окремих атак цей показник сягає 80% завдяки роботі авіації та підрозділів протиповітряної оборони.

Як зазначили у телеграмі Генерального штабу ЗСУ 27 жовтня, ефективність знищення таких цілей поступово демонструє позитивну динаміку. Вагомий внесок у ліквідацію швидкісних ударних апаратів наразі робить тактична авіація.

Яке озброєння залучають для перехоплення?

У військовому відомстві наголосили, що для знешкодження реактивних безпілотників українські військові активно застосовують літаки F-16, Mirage та МіГ-29.

Водночас вкрай важливим залишається нарощування спроможностей "малої ППО" в умовах дефіциту зенітних керованих ракет.

Йдеться про зенітні артилерійські комплекси "Гепард" і "Шилка", новітні системи Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin, дрони-перехоплювачі, а також мобільні вогневі групи.

Бійці таких груп використовують не лише кулемети, а й переносні зенітно-ракетні комплекси, з яких успішно ліквідують реактивні апарати ворога.

Здешевлення збиття та нові перехоплювачі

Паралельно триває робота над суттєвим здешевленням процесу відбиття подібних повітряних ударів. Зокрема, фахівці проводять випробування нових перехоплювачів.

Як зазначили військові, окремі вітчизняні зразки вже мають на своєму рахунку по кілька десятків знищених реактивних цілей.

Раніше Юрій Ігнат розповідав, що несприятливі погодні умови та туман суттєво ускладнюють збиття реактивних дронів для розрахунків ППО.