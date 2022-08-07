У Генштабі розповіли, де російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ

Війська ворога 7 серпня намагалися прорвали лінію оборони ЗСУ в кількох місцях фронту. Найзапекліші бої були на території східних областей.

Про це повідомили в оперативному зведенні Генштабу. Там доповіли про ситуацію на лінії зіткнення станом на 18 годину.

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Де були спроби прориву 7 серпня

Російські війська робили все, щоб прорвати оборону наших військ у напрямках кількох населених пунктів. Зокрема це зафіксували біля:

Красногорівки;

Авдіївки;

Пісків;

Мар'їнки.

Досягти цілей окупантам не вдалося, проте бойові дії станом на вечір у більшості з цих точок ще тривають. Також силами однієї розвідувальної групи ворог намагався визначити систему оборони наших військ неподалік Білогорівки. Проте цих розвідників вчасно виявили та знешкодили.

Також були спроби штурму біля населених пунктів:

Бахмут;

Зайцеве;

Яковлівка;

Вершина.

Там росіяни не мали успіху та відійшли. Проте ще тривають запеклі бої біля Кодеми.

Які цілі у військ окупантів

Наразі росіяни зосереджують свої зусилля на тому, щоб встановити повний контроль над територіями Луганської та Донецької областей. Також вони посилюють оборону для утримання захоплених раніше районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Окрім цього, окремі російські групи створюють сприятливі умови для відновлення наступу на окремих напрямках. Незмінною залишається ситуація в Чорному морі, де продовжується блокування морських комунікацій України.

Ситуація Новопавлівському та Запорізькому напрямках

Там продовжуються обстріли вздовж лінії зіткнення. Росіяни протягом доби завдали авіаційних ударів в районах одразу 5 населених пунктів.

Ситуація на Південнобузькому напрямку

Тут же більшість зусиль російські війська зосередили на тому, щоб не допустити просування наших військ. Вони активно проводять розвідку БпЛА. Також протягом доби нещадно б'ють зі ствольної, реактивної артилерії, а також танків вздовж всієї лінії зіткнення.

Там теж завдавали авіаударів. Російські літаки та гвинтокрили вдарили по позиціях наших військ у районах 7 населених пунктів. Приблизно така ж ситуація на Харківському напрямку.

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