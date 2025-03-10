Сирський відповів, чи є загроза оточення для українських військ у Курській області

Російські загарбники тиснуть на позиції українських сил на кордоні Сумської та Курської областей. Наразі ситуація перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Низка населених пунктів, про які заявляють російські пропагандисти, вже фактично знищена через вогневе ураження ворога.

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Яка ситуація на кордоні

Генштаб ЗСУ, цитуючи Олександра Сирського, повідомив, що попри залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених піхотою північнокорейських військ, ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

За його словами, лише у районі Плєхового протягом чотирьох днів боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти. Вогневі засоби знищують окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України.

На місці прийняв рішення щодо посилення нашого угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою. Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони,

– розповів Сирський.

До слова, раніше керівник групи безпілотних систем 104-ї бригади ТрО Антон Сербін та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула розповіли, що росіяни перетнули кордон у Сумській області й намагаються закріпитися в селі Новенькому.