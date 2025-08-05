Сили оборони України продовжують стримувати окупантів довкола Покровсько-Мирноградської агломерації. Інформація про оточення підрозділів у Покровську не відповідає дійсності.

Про це у вівторок, 5 серпня, повідомив Генштаб ЗСУ, передає 24 Канал. Ворог уже понад рік марно намагається витіснити захисників із цього району.

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Що відбувається під Покровськом?

Генштаб ЗСУ спростував інформацію деяких ресурсів щодо нібито оточення українських підрозділів у Покровську.

Наразі противник проводить наступальні дії північно-східніше Покровська та здійснює спроби перерізати логістику захисників. Утім, попри значні зусилля та безперервні штурми, успіху ворог не має.

Російські солдати знаходять лише свою смерть довкола Покровська. Командування ЗСУ вжило належних заходів для посилення стійкості нашої оборони на цьому напрямку,

– йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 серпня аналітики DeepState оновили карту бойових дій – окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Покровському напрямку. Зокрема, противник просувається у напрямку Родинського, де проходить основна дорога постачання для українських підрозділів.