У Генштабі відповіли, скільки ракет Росія запустила по Україні від початку війни

В Україні продовжує тривати повномасштабна війна, яку розпочала Росія. За весь час вторгнення окупант часто здійснював напади.

Насамперед українські міста потерпали саме з повітряного простору. Ворог не шкодував нищити Україну ракетами.

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Ракети цілять на будинки звичайних українців

Загалом від початку війни російські загарбники запустили по містах України майже 200 ракет. Якщо точніше, то мовиться саме про 180 одиниць. Ці дані назвали у Генеральному штабі Збройних сил України.

Проте Повітряні сили ЗСУ героїчно намагаються здійснювати відбиття всіх ракетних нападів. Адже дуже часто, окрім військових об'єктів значні втрати від ракет є саме у цивільній інфраструктурі.

Мовиться насамперед про житлові квартали населених пунктів, де мешкають звичайні українці. Вони щодень можуть загинути від ворожої ракети.



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