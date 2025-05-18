У Генштабі відреагували на заяву комбата 47 окремої механізованої бригади

У Генеральному штабі ЗСУ відреагували на слова командира батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина щодо відставки через "дебільні задачі". Було створено робочу групу для вивчення обставин, що склалися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Як Генштаб відреагував на слова комбата Ширшина

У коментарі було зазначено, що за розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних Сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

Окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася,

– мовиться у повідомленні.

У Генштабі запевнили, що за результатами перевірки будуть ухвалені відповідні рішення.

Раніше командир батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин виклав на сторінці у фейсбуці допис, де оголосив, що подає рапорт про відставку з військової посади. Сам військовий наголошує, що це сталося через "дебільні задачі", які призвели до втрати людей на одному з напрямків фронту. Ймовірно, мовиться про Курський.

Ширшин також написав, що "політичні ігри" та оцінка реального стану справ не відповідає ані дійсності, ані можливостям. Окрім того, військовий зауважив, що скоро буде готовий розказати деякі моменти щодо всього журналістам.