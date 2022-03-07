У Генштабі ЗСУ назвали втрати ворога за час війни: головні цифри

Окупанти продовжують нести втрати через війну в Україну. Зокрема, за час війни вже загинуло понад 11 тисяч російських військових.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що дані уточнюються, бо складно провести підрахунок через високу інтенсивність бойових дій.

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Втрати ворога за час війни в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали:

особового складу – понад 11 тис. осіб,

танків – 290 одиниць,

Бойових броньованих машин ‒ 999 одиниць,

артилерійських систем – 117 одиниць,

РСЗВ – 50 одиниць,

засоби ППО – 23 одиниць,

літаків – 46 одиниць,

гелікоптерів – 68 одиниць,

автомобільної техніки – 454 одиниць,

кораблі / катери – 3 одиниць,

цистерн з ППМ – 60 одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць,

До слова, Супутникова розвідка США стверджує, що станом на 5 березня росіяни ввели в Україну вже 90% наявних сил, тобто до 110 тисяч осіб наземних сил. Наразі втрати противника оцінюють в 11 тисяч загиблих та 30 – 35 тисяч поранених. Проте реальні втрати росіян можуть бути значно більшими. У ЦОС припускають, що окупанти зазнали втрат до 46 тисяч солдат.



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