У Генштабі ЗСУ назвали втрати ворога за час війни: головні цифри
Джерело:Генштаб ЗСУ
Окупанти продовжують нести втрати через війну в Україну. Зокрема, за час війни вже загинуло понад 11 тисяч російських військових.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що дані уточнюються, бо складно провести підрахунок через високу інтенсивність бойових дій.
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Втрати ворога за час війни в Україні
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 7 березня орієнтовно склали:
- особового складу – понад 11 тис. осіб,
- танків – 290 одиниць,
- Бойових броньованих машин ‒ 999 одиниць,
- артилерійських систем – 117 одиниць,
- РСЗВ – 50 одиниць,
- засоби ППО – 23 одиниць,
- літаків – 46 одиниць,
- гелікоптерів – 68 одиниць,
- автомобільної техніки – 454 одиниць,
- кораблі / катери – 3 одиниць,
- цистерн з ППМ – 60 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7 одиниць,
До слова, Супутникова розвідка США стверджує, що станом на 5 березня росіяни ввели в Україну вже 90% наявних сил, тобто до 110 тисяч осіб наземних сил. Наразі втрати противника оцінюють в 11 тисяч загиблих та 30 – 35 тисяч поранених. Проте реальні втрати росіян можуть бути значно більшими. У ЦОС припускають, що окупанти зазнали втрат до 46 тисяч солдат.
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