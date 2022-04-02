У Генштабі ЗСУ пояснили, як символи Z і V пов'язують путінську Росію з гітлерівською Німеччиною

Російські окупанти обрали літери Z і V як свої позначки при вторгненні в Україну. Генштаб ЗСУ пояснив, чому ворог обрав саме ці символи.

Літера "Z" стала новою свастикою російських окупантів. Символ "V", який використовує російська армія, також має своє значення.

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Значення символів окупантів

Оскільки росіяни ніколи нічого не можуть вигадати, вони вирішили вкрасти навіть символи свого нападу на Україну. Ще й не аби в кого, а в німецьких нацистів.

Символ "Z" використовувала 4-а поліцейська дивізія СС, яка воювала у Франції, СРСР, Греції, Угорщині та Польщі і чинила злочини проти мирного населення. "Вовчий гак" у різні часи був символом тиранії, жорстокості та ненависті.

Символ "V" нацисти використовували як "шеврон старого бійця", він мав виділяти найдавніших членів СС, які почали службу до 30 січня 1933 року, коли до влади прийшов Гітлер.

Завдяки росіянам ці символи ожили та стали свідченням схвалення зла, яке чинять окупанти.

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