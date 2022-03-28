У Генштабі ЗСУ розповіли, куди російські окупанти направляють свої основні зусилля
28 березня 2022 , 20:01Читать новость на русском
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти зосереджують основні зусилля, аби виконати завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.
Дані Генштаб оновив станом на 18:00 28 березня. Окрім того, у ЗСУ розповіли, що окупаційне командування намагається утримати під контролем тимчасово зайняті території України.
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Противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей,
– мовиться у повідомленні.
Тим часом ЗСУ продовжують успішно вести оборонні дії. Також українські герої на окремих напрямках здійснюють успішні контратаки.
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