У Генштабі ЗСУ розповіли, куди російські окупанти направляють свої основні зусилля

У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські окупанти зосереджують основні зусилля, аби виконати завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей.

Дані Генштаб оновив станом на 18:00 28 березня. Окрім того, у ЗСУ розповіли, що окупаційне командування намагається утримати під контролем тимчасово зайняті території України.

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Противник зосереджує основні зусилля на виконанні завдання щодо виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом ЗСУ продовжують успішно вести оборонні дії. Також українські герої на окремих напрямках здійснюють успішні контратаки.

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