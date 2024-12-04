Найгарячіше – біля Покровська та Курахового: яка ситуація на фронті станом на вечір 4 грудня
Станом на вечір 4 грудня на фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Найгарячішою ситуація залишається на Покровському та Курахівському напрямках.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ. Зазначається, що за добу російська окупаційна армія здійснила майже 4000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
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Що відбувається на різних напрямках фронту
- На Харківському напрямку російські війська п'ять разів атакували неподалік Вовчанська та Глибокого, ще одне боєзіткнення досі триває. Також в Генштабі повідомили, що авіаційного удару зазнало Ветеринарне.
- На Куп'янському напрямку окупанти 15 разів намагалися просунутися до позицій українських військових неподалік Кучерівки, Синьківки, Петропавлівки, Першотравневого, Зеленого Гаю та Лозової. Зазначається, що Сили оборони відбили всі ворожі атаки.
- На Лиманському напрямку росіяни 13 разів атакували в районах Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Тернів та Зарічного. Українські захисники зупинили 11 спроб просувань ворога, а ще два боєзіткнення тривають.
- На Торецькому напрямку ворог чотири рази проводив наступальні дії в районі Торецька. Дві атаки вже відбили українські воїни, інші ще тривають. Також авіаударів КАБами зазнала Костянтинівка.
- 4 грудня російська окупаційна армія 39 разів намагалася вклинитися в оборону українських військових на Покровському напрямку. Це відбувалося в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого, Шевченко, Пушкіного та Новопустинки.
Важливо! В Генштабі ЗСУ повідомили, що втрати окупантів на Покровському напрямку за добу понад 300 осіб вбитими та пораненими, також було знищено дві бойові броньовані машини та чотири автомобілі.
- На Курахівському напрямку ворог 38 разів атакував українські позиції, найгарячіше було в районі Сонцівки, Берестків, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Дачного, Романівки, Єлизаветівки та Успенівки. Зазначається, що там українські захисники відбили 31 атаку, сім боєзіткнень досі тривають.
- На Времівському напрямку наші війська відбили десять атак противника поблизу Зеленого Поля, Новодарівки, Костянтинопольського та Сухих Ялів, ще два боєзіткнення тривають дотепер.
Також в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Курщині українські захисники відбили 16 ворожих атак, а ще в шістьох локаціях бої продовжуються.